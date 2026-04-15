Mugnano del Cardinale: Ciro Casale riparte e conquista anche il blog di Luciano Pignataro

Nuova apertura nel panorama gastronomico di Mugnano del Cardinale, dove il pizzaiolo Ciro Casale ha recentemente avviato una pizzeria che porta il suo nome, segnando un passaggio significativo nel suo percorso professionale.

Dopo anni di esperienza maturata nel settore, Casale ha scelto di investire in un progetto personale, puntando su una proposta che unisce tradizione e ricerca. Originario di Napoli, ha iniziato giovanissimo a lavorare nel mondo della pizza, costruendo nel tempo una solida identità fatta di tecnica, passione e continuo aggiornamento.

Il locale, situato in una zona tranquilla e facilmente raggiungibile, si sviluppa in un ambiente accogliente con circa 50 posti a sedere. Al centro della sala spicca il forno a vista, elemento distintivo che consente un contatto diretto con la clientela. L’atmosfera è curata nei dettagli, con richiami artistici e spazi pensati per offrire un’esperienza conviviale.

Una pizza tra tradizione e leggerezza

La proposta gastronomica riflette l’evoluzione dello stile del pizzaiolo: una pizza più ampia e sottile, ispirata alla classica “ruota di carro”, caratterizzata da leggerezza e scioglievolezza. L’impasto nasce da una lavorazione diretta e dall’utilizzo di un mix selezionato di farine.

Tra le creazioni più apprezzate figurano farciture che valorizzano ingredienti del territorio e prodotti di qualità, con abbinamenti che spaziano tra tradizione e interpretazioni contemporanee.

Riconoscimenti e attenzione mediatica

L’apertura ha già attirato l’attenzione del settore, trovando spazio sul Luciano Pignataro Wine Blog, che ne ha raccontato visione, identità e percorso con uno sguardo approfondito.

Un riconoscimento importante, accompagnato da un sentito ringraziamento alla giornalista Antonella Amodio per l’articolo dedicato e per l’attenzione riservata al progetto.

Informazioni utili

Pizzeria Ciro Casale

Via Einstein, 5 – Mugnano del Cardinale (AV)

Tel. 081 051 3891

Aperta a cena dal mercoledì

Un nuovo indirizzo che si inserisce nel territorio con l’obiettivo di offrire qualità, accoglienza e una visione autentica della pizza.