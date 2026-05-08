Napoli, protesta animalista durante il passaggio del Papa: due attiviste fermate dalla polizia

Momenti di tensione sul lungomare di Napoli durante il passaggio della Papamobile in occasione della visita di Papa Leone XIV. Due attiviste appartenenti all’associazione animalista PETA hanno tentato di oltrepassare le transenne predisposte lungo il percorso del Pontefice per mettere in scena una protesta contro la corrida.

Le due donne hanno cercato di avvicinarsi all’area riservata al transito del Papa esponendo messaggi legati alla tutela degli animali e alla condanna delle corride, pratica definita dalle attiviste contraria ai valori cristiani.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. Gli agenti presenti sul posto hanno bloccato le manifestanti prima che riuscissero a raggiungere la Papamobile, riportando rapidamente la situazione sotto controllo tra la curiosità dei presenti.

Secondo quanto diffuso dalla stessa organizzazione sui social, l’azione aveva l’obiettivo di richiamare l’attenzione del Pontefice sul tema della corrida e delle sofferenze inflitte agli animali durante gli spettacoli taurini.

Nel messaggio condiviso online, le attiviste hanno spiegato di voler chiedere pubblicamente al Papa una presa di posizione contro quella che definiscono una pratica violenta e incompatibile con i principi di compassione e rispetto per la vita.

L’episodio si è verificato durante una giornata caratterizzata da una forte presenza di fedeli e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto per la visita pastorale a Napoli.