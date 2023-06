ROCCARAINOLA (NA). Laboratorio “La frittata è fatta”, l’iniziativa dell’associazione Autismo in Movimento

L’associazione “Autismo in Movimento” presenta mercoledì 5 luglio 2023 il Laboratorio: “La frittata è fatta”. Un laboratorio di cucina aperto a tutti i giovanissimi che vogliono partecipare per incentivare l’inclusione. I progetti di cucina aiutano a sviluppare alcune qualità necessarie per la formazione dei bambini: pazienza, ordine, attenzione, concentrazione e voglia di sperimentare.

Grazie alle capacità dei piccoli cuochi “fare la frittata”, con la simpatica, significherà partecipare ad una esperienza dal gusto straordinario.

Con la partecipazione di Apcn, associazione provinciale cuochi Napoli. Tra gli Chef che hanno aderito all’iniziativa c’è Stefano Vacchiano e Felice Carrella.