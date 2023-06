Il Tar di Salerno esaminerà l’8 Novembre i ricorsi presentati per l’annullamento dell’ente d’ambito

I Giudici del Tribunale amministrativo di Salerno hanno fissato per il prossimo 8 Novembre l’udienza nel merito dei ricorsi presentati dai comuni di Montoro, Pago Vallo Lauro, San Michele di Serino e Serino avverso l’ente d’ambito per l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti propedeutici all’affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alla costituzione della Irpinia Rifiuti Zero spa. I legali degli enti ricorrenti hanno comunicato la volontà di rinunciare all’istanza cautelare. L’ente d’ambito ha affidato la propria difesa agli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria.