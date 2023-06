TAURASI (AV). Auguri al dottor Ludovico Maffei per la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Un’altra straordinaria tappa della vita e un altro prestigioso traguardo accademico raggiunto con impegno, tenacia e determinazione.

Il dinamico e amatissimo Ludovico Maffei di Taurasi ha brillantemente conseguito, con il massimo dei voti, 110 e lode, la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell’Istituto di Cardiologia, diretto dal chiarissimo professore Filippo Crea, della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il dottor Maffei, il 20 giugno 2023, ha discusso un’interessantissima tesi di laurea dal titolo “Stato infiammatorio e funzione autonomica in pazienti con sindrome coronarica acuta in presenza e in assenza di coronaropatia ostruttiva”, un eccelso lavoro scientifico che è stato elogiato dal relatore, il chiarissimoprofessore Gaetano Antonio Lanza, e dal correlatore, il dottor Antonio De Vita.

A Ludovico giunga l’augurio più fervido e affettuoso per un cammino professionale costellato di sicuri successi e intorno a lui si stringono, orgogliosi e felicissimi, tutti i familiari: papà Ettore,mamma Danila De Luca, i fratelli Giovanni Francesco e Dianora, i nonni Prisco, Pupetta e Maria, la fidanzata Laura Mola, gli zii Tiziana, Donatella e Domenico, i cugini Giuliana, Manuel ed Arianna.

Vivissime e sincere congratulazioni a Ludovico anche da parte deiparenti, dei tantissimi amici e della comunità taurasina.