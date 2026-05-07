Road to A1, primo round alla Fortitudo: i lupi preparano la risposta

Parte in salita il cammino playoff dell’Unicusano Avellino Basket. Al PalaDozza, in una atmosfera caldissima e da vera postseason, la Flats Service Fortitudo Bologna si impone 76-58 in gara 1 della serie.

La squadra di coach Caja ha scaricato sul parquet tutta l’energia e l’intensità dei playoff, mettendo subito pressione ai biancoverdi e indirizzando il match già nei primi due quarti. Avellino, invece, non è mai riuscita a trovare continuità offensiva, soffrendo la fisicità e l’aggressività difensiva dei padroni di casa.

A tenere in piedi i lupi è stato soprattutto Blake Francis, miglior realizzatore della gara per Avellino con 24 punti, ma troppo isolato nel corso dei quaranta minuti.

Uno dei dati che racconta meglio la partita è quello dei rimbalzi: la Fortitudo ha dominato sotto canestro chiudendo con 40 carambole catturate, di cui 13 offensive, contro le 27 complessive dei biancoverdi.

L’avvio choc

Sin dalle prime azioni si è capito il tono della serata. Bologna ha alzato immediatamente il livello fisico, trovando ritmo e fiducia con Mastellari e Sorokas. Avellino ha provato a restare agganciata alla gara, ma la Effe ha chiuso il primo quarto avanti 21-14.

Nel secondo periodo è arrivato il primo vero strappo. Un break di 8-0 ha spinto la Fortitudo sul +15, mentre i biancoverdi continuavano a faticare nella costruzione del gioco offensivo. La difesa di Caja ha tolto linee di passaggio e tiri aperti, costringendo Avellino a soluzioni complicate. Solo alcune giocate di Francis hanno limitato i danni prima dell’intervallo lungo, chiuso sul 40-22.

La reazione non basta

Nel terzo quarto Avellino ha provato a riaprire il match con le triple di Francis e Lewis, tornando fino al -14, ma Bologna non ha mai perso il controllo della partita. Sarto e Anumba hanno risposto colpo su colpo, ricacciando indietro ogni tentativo di rimonta.

Nel finale i biancoverdi hanno avuto un ultimo sussulto con Pullazi, arrivando fino al -14, ma la Fortitudo ha gestito senza particolari rischi fino al definitivo 76-58.

Adesso la serie resta aperta, ma servirà una risposta diversa in gara 2, in programma sabato alle 20:30, ancora al PalaDozza.

PARZIALI

21-14; 19-8; 23-18; 13-18

Flats Service Fortitudo Bologna – Unicusano Avellino Basket 76-58

(21-14, 19-8, 23-18, 13-18)

Flats Service Fortitudo Bologna:

Sorokas 17, Sarto 12, Anumba 12, De Vico 10, Moore 8, Fantinelli 7, Mastellari 5, Guaiana 3, Moretti 2, Della Rosa 0, Braccio 0.

All.: Caja

Unicusano Avellino Basket:

Francis 24, Lewis 13, Pullazi 9, Jurkatamm 4, Zerini 3, Cicchetti 2, Fresno 2, Grande 1, Pini 0, Fianco 0, Donati 0.

All.: Di Carlo

Arbitri: Rudellat, De Biase, Berlangieri