Roccarainola, nuovi lavori in via Monte della Taglia: ottenuto il decreto per ampliamento e messa in sicurezza

Importante novità per il Comune di Roccarainola sul fronte delle opere pubbliche. Ad annunciarlo, attraverso il proprio profilo Facebook, è stato il sindaco Giuseppe Russo, che ha comunicato l’ottenimento del decreto relativo a una serie di interventi destinati a interessare via Monte della Taglia.

I lavori previsti riguarderanno l’ampliamento della strada, la realizzazione di una pista pedonale, nuovi impianti di illuminazione e opere fognarie, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, viabilità e qualità della vita per cittadini e residenti della zona.

Nel messaggio pubblicato sui social, il primo cittadino ha sottolineato come si tratti di “un concreto miglioramento per la vivibilità del territorio”, ribadendo la volontà dell’amministrazione di proseguire nel percorso di crescita e valorizzazione della città, definita ancora una volta “città dello sport e del tempo libero”.

Il sindaco ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento pubblico all’architetto Rosanna Miele per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nel programma di riqualificazione e ammodernamento del territorio comunale portato avanti dall’amministrazione negli ultimi anni.