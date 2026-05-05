Cimitile, rifiuti speciali e manutenzione: giornata di conferimento e interventi sul territorio

CIMITILE – Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte ambiente e decoro urbano. Dal profilo Facebook ufficiale del Comune arriva il promemoria per i cittadini: fino alle ore 12:30 è possibile partecipare alla prima giornata dedicata al conferimento dei rifiuti speciali presso l’area mercatale.
Un’iniziativa pensata per favorire il corretto smaltimento di materiali particolari, spesso difficili da gestire, e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. Un’opportunità importante per i cittadini, chiamati a fare la propria parte nel rispetto delle regole e del territorio.
Parallelamente, non si fermano le attività di manutenzione urbana. Sul territorio comunale proseguono infatti gli interventi di pulizia delle caditoie, fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire criticità, soprattutto in vista di eventuali condizioni meteo avverse.
Due azioni che vanno nella stessa direzione: migliorare la qualità dell’ambiente e mantenere il paese più ordinato e sicuro.