Cimitile, rifiuti speciali e manutenzione: giornata di conferimento e interventi sul territorio

05/05/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, NEWS CAMPANIA, NOLANO, Servizi al cittadino 0

Cimitile, rifiuti speciali e manutenzione: giornata di conferimento e interventi sul territorio

CIMITILE – Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte ambiente e decoro urbano. Dal profilo Facebook ufficiale del Comune arriva il promemoria per i cittadini: fino alle ore 12:30 è possibile partecipare alla prima giornata dedicata al conferimento dei rifiuti speciali presso l’area mercatale.

Un’iniziativa pensata per favorire il corretto smaltimento di materiali particolari, spesso difficili da gestire, e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. Un’opportunità importante per i cittadini, chiamati a fare la propria parte nel rispetto delle regole e del territorio.

Parallelamente, non si fermano le attività di manutenzione urbana. Sul territorio comunale proseguono infatti gli interventi di pulizia delle caditoie, fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire criticità, soprattutto in vista di eventuali condizioni meteo avverse.

Due azioni che vanno nella stessa direzione: migliorare la qualità dell’ambiente e mantenere il paese più ordinato e sicuro.                                                                                                                  Cimitile, rifiuti speciali e manutenzione: giornata di conferimento e interventi sul territorio Cimitile, rifiuti speciali e manutenzione: giornata di conferimento e interventi sul territorio Cimitile, rifiuti speciali e manutenzione: giornata di conferimento e interventi sul territorio Cimitile, rifiuti speciali e manutenzione: giornata di conferimento e interventi sul territorio