Regione Campania, approvato il Bilancio 2026-2028: manovra da oltre 38,5 miliardi

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è passato con 33 voti favorevoli e 12 contrari su 45 votanti, registrando il sostegno della maggioranza e l’opposizione compatta delle minoranze.

La manovra complessiva supera i 38,5 miliardi di euro e rappresenta uno degli strumenti principali per la programmazione economica e amministrativa della Regione nei prossimi anni.

Una quota rilevante delle risorse, pari a circa il 70%, è destinata al comparto sanitario. Si tratta di fondi fondamentali per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e assicurare la continuità dei servizi sanitari sul territorio.

Nel quadro finanziario rientrano anche le risorse legate ai programmi di investimento, tra cui i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), destinati a sostenere interventi infrastrutturali e progetti di sviluppo.

L’approvazione del bilancio segna un passaggio centrale per l’attività amministrativa regionale, definendo le priorità di spesa e le linee di intervento per il triennio, in un contesto che continua a richiedere attenzione sia sul fronte sanitario che su quello degli investimenti e della crescita del territorio.