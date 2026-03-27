Lauro celebra i nuovi nati: torna la Giornata della Gentilezza

Un momento di accoglienza, condivisione e comunità. L’Amministrazione Comunale di Lauro invita la cittadinanza a partecipare alla “Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati”, un’iniziativa dedicata ai bambini e alle bambine nati nel 2025.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 10:00, nel suggestivo scenario del Palazzo Pignatelli, dove si terrà una cerimonia simbolica per dare il benvenuto ai nuovi piccoli cittadini.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per celebrare la vita e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, attraverso un gesto semplice ma ricco di significato. Un momento pensato per le famiglie e per tutta la cittadinanza, che sarà chiamata a condividere un evento all’insegna dell’affetto e della partecipazione.

La Giornata della Gentilezza si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere valori positivi, attenzione verso gli altri e cura delle relazioni, a partire proprio dai più piccoli, simbolo del futuro del territorio.

L’invito è rivolto a tutti: una mattinata di festa e riflessione per accogliere insieme i nuovi nati e rinnovare il legame tra istituzioni e comunità.