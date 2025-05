Atripalda, la Protezione Civile si conferma eccellenza del territorio: encomio per il gruppo comunale

Impegno, professionalità e spirito di servizio. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Atripalda si è distinto negli ultimi mesi per una serie di interventi rilevanti, ricevendo il plauso dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo. A seguire da vicino le attività del gruppo è stata la consigliera delegata Maria Fasano, da sempre punto di riferimento per il coordinamento dei volontari.

Il Comune ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine per il lavoro svolto, sottolineando due recenti operazioni che hanno visto i volontari atripaldesi in prima linea: il supporto alle attività emergenziali nei Campi Flegrei, dove la situazione legata al bradisismo impone grande attenzione e prontezza di risposta, e la partecipazione, su richiesta della Protezione Civile regionale, alla gestione dell’ordine pubblico in occasione della festa per lo scudetto del Napoli, che ha coinvolto decine di migliaia di persone.

Due scenari differenti ma ugualmente complessi, che hanno messo in luce la preparazione e l’affidabilità del gruppo locale, oggi sempre più percepito come una risorsa strategica per la sicurezza e la coesione della comunità. Un esempio concreto di cittadinanza attiva e di collaborazione istituzionale, che rafforza il legame tra volontariato e territorio.