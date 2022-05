Quali caratteristiche deve avere un casinò online per essere sicuro

La gamma di casinò online disponibile sul web è ormai talmente ampia e diversificata, che orientarsi tra le varie proposte è diventato più complicato di quanto ci si possa immaginare. Accanto alle piattaforme di gioco più classiche, ne nascono costantemente di targettizzate per soddisfare le esigenze di player sempre più esigenti.

Abbiamo redatto questa pratica guida per aiutarti a mettere a fuoco quali caratteristiche e funzionalità offrono i migliori casinò online, in modo che tu possa scegliere in modo più consapevole . Prima di registrarti o iniziare a utilizzare un casinò online, assicurati che abbia le seguenti caratteristiche. Qualora una o più voci mancassero all’appello, diffida.

1. Vasto assortimento di giochi e attività

Per essere vincente, un casinò online deve essere in grado di offrire una vasta gamma di giochi tra cui scegliere. Così facendo, i player potranno trovare ciò che cercano in un’unica piattaforma, senza dover passare ogni volta da un sito all’altro per completare le proprie sessioni di gioco.

I migliori casinò online offrono un’ampia selezione di giochi, generalmente suddivisi in categorie, in modo da facilitare la ricerca. Oltre ai grandi classici, come blackjack, roulette, slot machine e scommesse , le migliori piattaforme offrono anche altre tipologie di gioco, tra cui, per esempio:

Baccarat;

Video Poker;

Sette e Mezzo;

Casino Live;

Pai Gow;

Craps;

Sic bo;

Red Dog;

Poonton;

Jacks or Better;

Gold Rally;

Adventures Beyond Wonderland Live;

Lucky Wheel;

Spin a Win;

Casino Hold ‘em Live;

Quantum Roulette Italiana;

Stravaganza;

American Roulette Live;

Spread Bet Roulette.

In alcuni casinò online è persino possibile giocare dal vivo a The Money Drop , che ricorda il celebre quiz televisivo a premi “La ruota della fortuna”.

2. Giochi sempre nuovi

Affinché sia sempre appassionante, stimolante, divertente e intrigante, è indispensabile che un casinò online aggiorni costantemente il proprio inventario di giochi, arricchendolo con le novità più interessanti del momento, come, per esempio, Dragon Spark, Egyptian Emeralds, Better Wilds, Bee Frenzy Thundershots, Legend of Hydra: Power Zones, Breakout Bob, e Frogs Gift, per citarne alcuni.

3. Ampio ventaglio di modalità di pagamento

Proprio come per i giochi, i player devono avere un’ampia rosa di soluzioni anche per quanto riguarda le modalità di pagamento. I migliori casinò online in genere consentono di scegliere tra:

bonifico bancario;

carta di credito Visa;

carta di credito MasterCard;

carta Maestro, la carta di debito del marchio MasterCard legata al conto bancario;

PayPal, un celebre servizio che consente di effettuare pagamenti online, fondato nel 1998 da Elon Musk, Peter Thiel e Max Levchin;

Postepay, la prepagata ricaricabile di Poste Italiane;

Neteller, un sistema di pagamento virtuale che consente di effettuare transazioni online;

PaySafeCard, un sistema di pagamento accettato da molti casinò online e molto apprezzato per i suoi vantaggi in termini di privacy e sicurezza;

Skrill, un innovativo portafoglio digitale, con cui effettuare trasferimenti di denaro e pagamenti online;

Flykk, un pratico conto in denaro digitale basato su Iban che consente di ricevere pagamenti online istantanei;

AstroPay, una carta prepagata virtuale, da utilizzare per le transazioni online.

Con la crescente popolarità delle monete elettroniche , la possibilità per gli utenti di riscuotere le vincite in criptovalute sta diventando praticamente un must per qualsiasi casinò online che desideri mantenersi sulla cresta dell’onda.

4. Facilità di riscossione delle somme vinte

La facilità con cui i player possono riscuotere le somme è fondamentale per un casinò online. Meno tempo e meno formalità occorrono per ritirare le vincite, più soddisfatti, appagati ed entusiasti saranno i giocatori.

Chiunque preferirebbe utilizzare una piattaforma di gioco che consenta di ritirare le vincite in pochi istanti e senza difficoltà, piuttosto che un portale che richiede un’infinità di documenti senza un apparente motivo valido, o che fissa soglie minime molto alte per poter riscuotere le somme.

5. Assistenza clienti

Poter contare in ogni momento sul supporto di operatori preparati e cordiali, sempre pronti a rispondere a ogni domanda, è uno dei fattori decisivi affinché un utente accordi la sua preferenza a un casinò digitale piuttosto che a un altro.

Mettere a disposizione degli utenti un servizio di customer care professionale, affidabile e disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno telefonicamente via chat e tramite posta elettronica è di vitale importanza per un casinò online.

È indispensabile che gli operatori diano riscontro alle richieste degli utenti via chat al massimo entro 60-90 secondi, e via email entro 30 minuti, e siano rapidi e professionali nell’offrire assistenza anche ai giocatori più esigenti.

6. Bonus e promozioni

Prerogativa dei casinò online è offrire bonus, offerte speciali e free spin. Più generose sono le promozioni, più entusiasti saranno i player. I migliori casinò online in genere mostrano le offerte e i bonus nella homepage.

adsense – Responsive – Post Articolo