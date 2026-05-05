Pomigliano d’Arco, accoltellato nella notte: giovane operato all’Ospedale del Mare

Notte di violenza a Pomigliano d’Arco, dove un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta all’interno della villa comunale Giovanni Paolo II.

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la sutura delle ferite riportate. Nonostante la gravità dell’episodio, le sue condizioni non destano preoccupazione: il 29enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza quanto accaduto e a chiarire la dinamica dell’aggressione. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti per individuare eventuali responsabilità.