Quadrelle, sabato 9 maggio il primo pubblico comizio della lista “Quadrelle Futura”

07/05/2026 binews.it ATTUALITA', Elezioni Comunali, EVIDENZA, POLITICA, QUADRELLE 0

Quadrelle, sabato 9 maggio il primo pubblico comizio della lista “Quadrelle Futura”

QUADRELLE – Entrano nel vivo le elezioni amministrative 2026 a Quadrelle. Sabato 9 maggio, alle ore 20:30, la lista “Quadrelle Futura”, contrassegnata con il numero 2, terrà il primo pubblico comizio in Via Roma.

Nel corso dell’incontro con la cittadinanza, il candidato sindaco dottor Carmine Isola presenterà ufficialmente i candidati della lista e il programma elettorale, illustrando idee, proposte e obiettivi per il futuro amministrativo del paese.

L’appuntamento rappresenterà un momento di confronto diretto con i cittadini di Quadrelle sui temi principali che riguardano il presente e il futuro della comunità, in vista del voto del 24 e 25 maggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Quadrelle, sabato 9 maggio il primo pubblico comizio della lista “Quadrelle Futura”