Forino (Av): Ecco la Prima Edizione della “Festa della Pro Loco”

Si scaldano i motori per un’ importante estate forinese la quale sarà ricca di eventi .

Tra questi spicca la ” Prima Edizione della Festa della Pro Loco ” fortemente voluta da tutti i soci e dal nuovo Presidente Antonio Riccardi . L’ evento patrocinato dal Comune di Forino si svolgerà presso la struttura Polivante di Via Vaticali nei giorni 26- 27- 28 Giugno con un programma molto interessante. Ecco nel dettaglio:

VENERDI ‘ 26 Giugno ore 20.30 Apertura della Festa con il Gruppo ” Sciaraball”

SABATO 27 Giugno

ore 09.00 Passeggiata Guidata …alla scoperta dei luoghi storici di Forino .

Ore 20.30 Serata Danzante con il Gruppo ” Sciaraball”

DOMENICA 28 GIUGNO

ore 20.30 Apertura Serata con il Musicista Giacomo Guarino a seguire

Spettacolo Musicale della Professional Dance di Alessandra Vottariello.

In tutte e Tre le serate saranno presenti Stand Gastronomici con piatti della Tradizione Locale innaffiati da vini ed altre bibite. Daniele Biondi