Cicciano.”Un paese, mille storie”.  Al via domani il MAGGIO DEI LIBRI 

Ci sono libri che si leggono e libri che riescono ad accendere comunità, emozioni e confronto. È da questa idea che nasce il Maggio dei Libri 2026 a Cicciano, una rassegna culturale pensata per trasformare i venerdì di maggio in occasioni di incontro, riflessione e scoperta attraverso le parole e le storie del territorio.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Caccavale e promossa dall’assessore alla Cultura Salvatore Santoriello e dalla consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Maria Biondo, punta a valorizzare il piacere della lettura e a promuovere il patrimonio letterario locale, dando voce ad autori dell’hinterland che, con sensibilità e stili diversi, raccontano identità, passioni e tradizioni.

“Un paese, mille storie” è lo slogan scelto per questa edizione, un messaggio che racchiude perfettamente lo spirito della rassegna: ogni libro come una finestra aperta sul territorio, sulle persone e sulle emozioni che lo attraversano.

Si parte domani, venerdì 8 maggio, alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune, con Claudio Mazzarese Mungivera.

Il calendario proseguirà venerdì 15 maggio con Antonio Prevete e il suo libro dedicato al vino; venerdì 22 maggio sarà protagonista il giovane esordiente Gennaro Napolitano con le sue poesie, mentre venerdì 29 maggio a chiudere la rassegna sarà Patrizia De Luca.

“Questi appuntamenti rappresentano molto più di semplici presentazioni di libri – dichiara l’assessore Salvatore Santoriello –. Vogliamo creare momenti di condivisione culturale capaci di avvicinare soprattutto i giovani alla lettura e, allo stesso tempo, valorizzare gli autori del nostro territorio, custodi di un patrimonio umano e letterario che merita attenzione e spazio”.

“Avvicinare i ragazzi ai libri significa aiutarli a crescere con maggiore consapevolezza e sensibilità – aggiunge la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Maria Biondo –. Manifestazioni come questa rappresentano un’opportunità importante per tutta la comunità scolastica”.

Sulla stessa linea il sindaco Giuseppe Caccavale: “Investire nella cultura significa investire nella crescita della comunità. Il Maggio dei Libri è un’occasione preziosa per riscoprire il valore delle parole, del confronto e della nostra identità territoriale attraverso autori che appartengono alla nostra realtà e ne raccontano l’anima”.

Un mese di incontri, dunque, che promette di trasformare la lettura in esperienza viva e condivisa, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della cultura. Perché ogni paese custodisce mille storie. E a Cicciano, questo maggio, saranno i libri a raccontarle.