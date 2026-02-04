Quadrelle, intervento di derattizzazione sul territorio comunale: operazioni in programma il 12 febbraio

Il Comune di Quadrelle ha annunciato un nuovo intervento di derattizzazione sull’intero territorio comunale, nell’ambito delle attività periodiche di prevenzione e tutela della salute pubblica. L’operazione è in programma per giovedì 12 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 15:00.

L’intervento rientra nel piano di monitoraggio e controllo degli infestanti predisposto dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di contrastare la proliferazione dei roditori e garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate negli spazi pubblici e nelle aree maggiormente sensibili.

Dal Comune arriva l’invito alla cittadinanza a collaborare, prestando attenzione durante lo svolgimento delle operazioni e adottando le consuete precauzioni, in particolare evitando di toccare eventuali esche o dispositivi utilizzati dagli operatori specializzati.

L’amministrazione sottolinea come la derattizzazione rappresenti un’azione fondamentale per la sicurezza e il benessere collettivo, soprattutto in vista della stagione primaverile, quando il rischio di infestazioni tende ad aumentare. Eventuali ulteriori comunicazioni o aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali.