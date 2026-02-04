Avellino, furto in un appartamento di via Pescatori: ladri portano via una cassaforte

Colpo nella notte ad Avellino, dove ignoti hanno messo a segno un furto all’interno di un appartamento situato in via Pescatori. I malviventi, dopo essere riusciti a introdursi nell’abitazione, hanno rovistato nelle stanze fino a individuare una cassaforte, che è stata asportata durante l’azione.

Secondo una prima ricostruzione, nel tentativo di guadagnarsi la fuga rapidamente, la cassaforte sarebbe stata addirittura gettata nel giardino sottostante l’edificio, per poi essere recuperata e portata via. Un’azione rapida e decisa, che lascia presumere una certa conoscenza dei luoghi e delle abitudini dei residenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del furto e risalire ai responsabili. Al vaglio eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze dei residenti.

Resta da quantificare il bottino sottratto. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree residenziali della città, già interessate in passato da episodi simili.