Premio “Bassa Irpinia 2022” al sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo

La giuria del premio “Bassa Irpinia 2022” ha ufficializzato il premio al sindaco dell’anno, manifestazione che ogni anno premia le eccellenze del territorio e non poteva mancare il riconoscimento al politico dell’anno, che quest’anno è andato al sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo. Il riconoscimento viene assegnato per aver improntato la sua azione amministrativa alla tutela dell’ambiente, oltre all’offrire ai cittadini spazi e servizi all’aperto per incentivare un più sano e naturale stile di vita e la sua vicinanza e impegno per i diversamente abili. La premiazione al sindaco dell’anno avverrà il prossimo 24 gennaio 2022 alle ore 21 a Mugnano del Cardinale in piazza Umberto I, laddove il sindaco Russo racconterà il segreto del suo successo.

