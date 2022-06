WWDC 2022 – ECCO TUTTE LE NOVITÀ APPLE IN ARRIVO!

di Sebastiano Gaglione

Ieri si è concluso il Keynote di apertura della WWDC 2022 e, come di consueto, le novità in casa Apple non sono di certo mancate. Andiamo quindi a scoprirle insieme.

iOS 16

Durante il keynote, Apple ha presentato la nuova versione del suo sistema operativo proprietario.

Sono riportate di seguito le maggiori novità del nuovo OS.

Lock-screen completamente rivisitata e con possibilità di personalizzazione piuttosto avanzate (con richiami molto simili ai quadranti di watchOS), che permette di cambiare tutto, dal font dell’orologio alle stesse tonalità di colore.

completamente rivisitata e con possibilità di personalizzazione piuttosto avanzate (con richiami molto simili ai quadranti di watchOS), che permette di cambiare tutto, dal font dell’orologio alle stesse tonalità di colore. Notifiche : partiranno dal basso verso l’alto e non più dall’alto come avviene praticamente da sempre.

: partiranno dal basso verso l’alto e non più dall’alto come avviene praticamente da sempre. Widget saranno integrabili con delle funzionalità di visualizzazione delle informazioni e per lanciare le attività direttamente dalla schermata di blocco.

saranno integrabili con delle funzionalità di visualizzazione delle informazioni e per lanciare le attività direttamente dalla schermata di blocco. Safari si arricchisce della possibilità di creazione e condivisione di “tab collettive”, con le quali è possibile condividere pagine web con i propri contatti in maniera live.

si arricchisce della possibilità di creazione e condivisione di “tab collettive”, con le quali è possibile condividere pagine web con i propri contatti in maniera live. Live Text funzionalità che ci permette di selezionare al volo il testo da una determinata immagine, con il nuovo OS avrà molte più funzioni, come il convertitore di valuta e permetterà di estrapolare il testo anche dai video, oltre che dalle immagini, senza dunque esser obbligati a fare screenshot.

funzionalità che ci permette di selezionare al volo il testo da una determinata immagine, con il nuovo OS avrà molte più funzioni, come il convertitore di valuta e permetterà di estrapolare il testo anche dai video, oltre che dalle immagini, senza dunque esser obbligati a fare screenshot. Apple Pay permetterà di pagare in quattro rate senza interessi. Inoltre, è stata introdotta la funzionalità di tracciamento di spedizione direttamente dalla schermata di blocco, senza, dunque, dover usufruire di app di terze parti).

permetterà di pagare in quattro rate senza interessi. Inoltre, è stata introdotta la funzionalità di tracciamento di spedizione direttamente dalla schermata di blocco, senza, dunque, dover usufruire di app di terze parti). Messaggi si arricchisce poi di nuove funzionalità, come la possibilità di modificare i messaggi una volta inviati, eliminarli oppure segnare intere conversazioni come “non lette“, in modo da poterle leggere in un secondo momento.

si arricchisce poi di nuove funzionalità, come la possibilità di modificare i messaggi una volta inviati, eliminarli oppure segnare intere conversazioni come “non lette“, in modo da poterle leggere in un secondo momento. Mail come per l’app Messaggi, anche su mail viene implementata la possibilità di cancellare l’invio di un messaggio o programmare la mail.

come per l’app Messaggi, anche su mail viene implementata la possibilità di cancellare l’invio di un messaggio o programmare la mail. Share Play feature con la quale si possono condividere contenuti multimediali live fra più dispositivi Apple, vede la sua implementazione all’interno dell’applicazione Messaggi.

feature con la quale si possono condividere contenuti multimediali live fra più dispositivi Apple, vede la sua implementazione all’interno dell’applicazione Messaggi. Safety check attraverso questa funzione, Apple si pone l’obiettivo di aiutare tutti coloro che si ritrovano in relazioni abusive. La funzione in questione consentirà di controllare chi possiede l’autorizzazione alle tue password e app con funzionalità annesse (localizzazione, contatti ecc.), offrendo la possibilità di interromperla in un attimo.

attraverso questa funzione, Apple si pone l’obiettivo di aiutare tutti coloro che si ritrovano in relazioni abusive. La funzione in questione consentirà di controllare chi possiede l’autorizzazione alle tue password e app con funzionalità annesse (localizzazione, contatti ecc.), offrendo la possibilità di interromperla in un attimo. Casa l’app è stata completamente rivista e offre una nuova interfaccia molto più semplice da utilizzare per attivare a distanza la nostra casa domotica .

è stata completamente rivista e offre una nuova interfaccia molto più semplice da utilizzare per attivare a distanza la nostra casa domotica . CarPlay con l’aumento in ascesa delle dimensioni degli schermi delle auto, anche l’interfaccia CarPlay viene rinnovata. iOs non si limita più, semplicemente ad affiancarsi all’infotainment della nostra auto; il software Apple può completamente sostituire l’interfaccia primaria dell’auto, permettendo la visualizzazione di tutto (si può addirittura gestire l’aria condizionata ed il tachimetro senza passare al sistema dell’auto. Tra le altre cose, anche la condivisione degli abbonamenti in famiglia diventa molto più semplice. Inoltre, anche la dettatura vocale diventa più smart e avviene in contemporanea con la scrittura su tastiera ed in maniera automatica. Si passa dal controllo vocale al tocco e viceversa.

Con iOS 16, l’esperienza utente diventa ancora più personalizzata.

Il nuovo OS sarà rilasciato nel corso della terza settimana del mese di settembre all’incirca e sarà disponibile per tutti i possessori di iPhone 8 e successivi modelli.

watchOS 9

La nuova versione del sistema operativo dell’Apple Watch si pone l’obiettivo di sfruttare appieno le dimensioni più grandi del display degli ultimi modelli dell’orologio di casa Apple.

Nuove watch faces. Nuova grafica per l’assistente vocale, Siri. Nuove capacità di rivelazione delle attività sportive e della salute. Anche l’app Sonno è migliorata e vede l’implementazione di più parametri e quindi più informazioni per l’app Salute. L’app Medications darà all’utente la possibilità di tenere traccia delle proprie cure farmacologiche. Le notifiche sono meno intrusive, grazie a banner più sottili, ma sempre facilmente identificabili.

Il nuovo watchOs sarà rilasciato in concomitanza con l’Autunno, proprio come iOS 16 e sarà compatibile per Apple Watch Series 4 e successivi.

NUOVI MACBOOK AIR E PROCESSORE M2

Durante il Keynote, Apple ha presentato anche del nuovo hardware: il nuovo processore M2, che migliora la precedente generazione.

Il processo costruttivo a 5 nanometri permette un netto miglioramento dei consumi. La scheda grafica raggiunge i 10 core. In soldoni, si parla di un incremento di performance compreso tra il 18% ed il 35% rispetto al “vecchio” processore M1.

I nuovi MacBook Air

I primi dispositivi a vantare il nuovo M2 sotto al cofano sono i nuovissimi Macbook Air ed il MacBook Pro da 13”.

Il nuovo MacBook Air cambia radicalmente il suo storico design, con un form factor squadrato ed uno spessore di 11 mm appena, il che lo rende molto più simile ai MacBook Pro 14” e 16”. Lo spessore delle cornici è stato drasticamente ridotto. Lo schermo è adesso da 13,6” e, oltre a possedere l’ormai iconico notch sulla parte superiore, offre un pannello Liquid Retina, con una luminosità che arriva a toccare picchi da ben 500 nits. Il nuovo MacBook Air, così com’è accaduto per la linea Pro, vede anche un ritorno al passato: il MagSafe, il connettore di ricarica magnetico che può adesso contare su una carica super veloce (da 0% a 50% in mezz’ora). Oltre all’ingresso MagSafe sono presenti anche due porte Thunderbolt es un’uscita jack audio da 3,5 mm.

Sia la fotocamera frontale FaceTime (adesso a 1080p) che l’audio (con supporto per Dolby Atmos) sono migliorati nettamente. Il Touch ID è stato confermato.

Il precedente MacBook M1, tuttavia, rimane a listino.

A proposito di prezzi, come al solito, in Italia fanno discutere.

Ebbene, in Italia si parte da 1529€ per accaparrarsi il nuovo MacBook Air, rispetto ai 1199$ in USA. Prezzi rincarati nel nostro Paese a causa delle tasse e degli oneri.

Volendo si può acquistare anche un nuovo caricatore dotato di due usb di tipo-c, che permette di caricare due dispositivi contemporaneamente.

L’altro modello a disporre del nuovo M2 è il “vecchio” Macbook Pro 13”, che continua a preservare la vecchia scocca ed il cui prezzo parte da 1629€.

Un mac di cui si poteva assolutamente fare a meno a dire il vero, visto che, presenza della ventola per la dissipazione del calore a parte, conviene virare sui nuovi Air M2, che saranno disponibili a partire dal mese prossimo.

MAC OS VENTURA

Spazio anche al software Mac. Il nuovo MacOS Ventura introduce un nuovo modo di usare Mission Control, che prende il nome di Stage Manager andando a rivoluzionare il modo di usare i software e le app aperte. Ci sono novità anche per Spotlight, che ora può contare su una ricerca ancora più dettagliata e tante altre funzioni.

Continuity della fotocamera offre la possibilità di usare l’iPhone come webcam principale del Mac, con una resa visiva senza precedenti ed impossibili per una semplice videocamera di un computer. Grazie alla potenza di Continuity, il Mac può riconoscere e utilizzare in automatico la fotocamera di un iPhone nelle vicinanze, senza bisogno di sbloccarlo o selezionare nulla. E l’iPhone può anche collegarsi al Mac in wireless, offrendo ancora più flessibilità.

della fotocamera offre la possibilità di usare l’iPhone come webcam principale del Mac, con una resa visiva senza precedenti ed impossibili per una semplice videocamera di un computer. Grazie alla potenza di Continuity, il Mac può riconoscere e utilizzare in automatico la fotocamera di un iPhone nelle vicinanze, senza bisogno di sbloccarlo o selezionare nulla. E l’iPhone può anche collegarsi al Mac in wireless, offrendo ancora più flessibilità. Handoff fa il suo debutto in FaceTime, così l’utente può iniziare una chiamata su un dispositivo Apple e trasferirla con semplicità a un altro nelle vicinanze. Basta un clic per continuare sul Mac una chiamata FaceTime iniziata su iPhone o iPad e viceversa, ovviamente.

fa il suo debutto in FaceTime, così l’utente può iniziare una chiamata su un dispositivo Apple e trasferirla con semplicità a un altro nelle vicinanze. Basta un clic per continuare sul Mac una chiamata FaceTime iniziata su iPhone o iPad e viceversa, ovviamente. Passkey dite pure addio alle password e al modo di intenderle. Con questa nuova funzione è possibile autentificarsi direttamente con i vari sensori biometrici (Touch Id o Face ID) dei nostri dispositivi anche sui siti web o app su dispositivi non Apple, utilizzando proprio iPhone. L’autenticazione non mai stata più sicura e semplice ed solo il primo passo per un mondo senza password.

dite pure addio alle password e al modo di intenderle. Con questa nuova funzione è possibile autentificarsi direttamente con i vari sensori biometrici (Touch Id o Face ID) dei nostri dispositivi anche sui siti web o app su dispositivi non Apple, utilizzando proprio iPhone. L’autenticazione non mai stata più sicura e semplice ed solo il primo passo per un mondo senza password. Safari ha una nuova funzione di condivisione delle schede, che consente agli utenti di vedere quali schede stanno visualizzando i loro amici in tempo reale.

ha una nuova funzione di condivisione delle schede, che consente agli utenti di vedere quali schede stanno visualizzando i loro amici in tempo reale. Messaggi e Mail come per iOS 16, anche sul Mac ora è possibile modificare o annullare un messaggio inviato di recente o di una mail.

come per iOS 16, anche sul Mac ora è possibile modificare o annullare un messaggio inviato di recente o di una mail. Gaming Apple che strizza l’occhio anche al gaming con l’introduzione di Metal 3 introduce nuove funzioni per gli sviluppatori, che rendono il gaming su Mac ancora più sensazionale, sfruttando tutto il potenziale dei nuovissimi processori della serie M, di proprietà dell’azienda di Cupertino.

MacOS Ventura arriverà in Autunno e sarà disponibile per iMac 2017 (e successivi), iMac Pro 2017, MacBook Air 2018 (e successivi), MacBook Pro 2017(e successivi), Mac Pro 2019 (e successivi), Mac mini 2018 (e successivi), MacBook 2017 (e successivi) e Mac Studio 2022.

IPAD OS 16

iPadOS 16 permette all’utente iPad di usufruire di un’esperienza sempre più da laptop. Oltre alle nuove funzionalità di iOs 16, già elencate prima, negli iPad sono presenti anche altre due funzionalità importanti:

Stage Manager potenzia notevolmente il multitasking della tavoletta di Apple, permettendo di ridurre lo spazio su schermo di una singola applicazione (ridimensionata ad una vera e propria finestra) e appariranno le anteprime di altre applicazioni, che potranno essere facilmente richiamate. Da segnalare anche il supporto per monitor esterni. Stage Manager sar à una “killer feature” esclusiva per iPad Pro e iPad Air con processore M1 .

potenzia notevolmente il multitasking della tavoletta di Apple, permettendo di ridurre lo spazio su schermo di una singola applicazione (ridimensionata ad una vera e propria finestra) e appariranno le anteprime di altre applicazioni, che potranno essere facilmente richiamate. Da segnalare anche il supporto per monitor esterni. . FreeForm è una funzionalità dedicata alla collaborazione; permetterà, infatti, agli utenti di vedere, condividere e collaborare su spazio bianco, una sorta di “lavagnetta” da riempire di commenti, note ecc. Tutto avviene in contemporanea e tutti sono in grado di sapere chi ha aggiunto una nuova “modifica” al progetto.

iPadOs 16 arriverà in concomitanza con l’Autunno e sarà disponibile per iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air (3ª generazione e successive), iPad (5ª generazione e successive), iPad mini (5ª generazione e successive).

