Forino (AV) – La Polizia Cinofila ha incontrato gli studenti. Foto

La Polizia Penitenziaria, Distaccamento Cinofili Antidroga di Avellino, sabato scorso, ha incontrato studenti e cittadini di Forino, per spiegare loro quali sono i rischi di chi assume droga e come avviene il contrasto allo spaccio.

Sono state illustrate le conseguenze penali, citando gli articoli della legge 309/90. Gli agenti hanno effettuato delle simulazioni di ricerca di sostanze stupefacenti su valigie, su di un’ autovettura e su persone, con i cani antidroga, con Spike un bellissimo esemplare di razza Malinos e Masaniello un pastore tedesco, hanno interagito con il pubblico adulto e con i bambini presenti.

Tanta curiosità e attenzione sono stati i sentimenti suscitati negli astanti.

La giornata si è conclusa con molteplici scatti fotografici, infatti i bambini e gli adulti hanno voluto farsi immortalare con i due cani Spike e Masaniello e i loro conduttori, il Sovrintendente Francesco Napolitano e l’Assistente Capo Della Monica Sabatino. (L. C.) Foto

