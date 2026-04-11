Casagiove (CE), tragedia sulla Variante Anas: perde la vita un motociclista di 30 anni

Violento impatto tra auto e moto nel tratto tra Casagiove e San Leucio: inutili i soccorsi per il giovane centauro.

Dramma nella tarda mattinata di oggi sulla Variante Anas, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane motociclista. La tragedia si è verificata intorno alle 13:00 nel tratto compreso tra gli svincoli di Casagiove e San Leucio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la moto su cui viaggiava il 30enne si è scontrata frontalmente con un’automobile. L’impatto è stato estremamente violento e ha sbalzato il centauro dalla sella, facendolo finire sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Nonostante i tentativi di soccorso, per Agostino Munno, 30enne di Santa Maria Capua Vetere, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e disagi lungo l’arteria durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Un’altra vittima sulle strade, in un tratto già tristemente noto per la sua pericolosità.