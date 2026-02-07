Pompei celebra l’amore: il centro si illumina con installazioni dedicate a San Valentino

Pompei si prepara a festeggiare San Valentino trasformando il cuore della città in uno scenario suggestivo dedicato agli innamorati. In vista del 14 febbraio, strade e piazze principali sono state arricchite da installazioni luminose a tema romantico, pensate per accompagnare cittadini e visitatori in una passeggiata serale immersa in un’atmosfera speciale.

Lungo gli assi più frequentati del centro — tra cui via Lepanto, via Roma, via Piave, via Sacra e piazza Bartolo Longo — sono state collocate composizioni luminose con cuori stilizzati, scritte dedicate all’amore e strutture decorative che impreziosiscono l’ingresso delle vie principali, creando scorci particolarmente scenografici. Le installazioni, visibili per tutto il periodo della ricorrenza, offrono punti fotografici molto suggestivi, diventando già meta di coppie e famiglie.

L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione degli spazi urbani promosso dall’amministrazione comunale, che anche quest’anno ha scelto di celebrare la festa degli innamorati attraverso un allestimento capace di coniugare promozione turistica e animazione del centro cittadino. Le luci decorative accompagnano così residenti e visitatori in un percorso simbolico dedicato al sentimento più universale, trasformando Pompei in una città che, per alcuni giorni, si racconta attraverso il linguaggio della luce e dell’amore. (FONTE pagina: Made in Pompei)