Capua, autista di autobus aggredita durante il servizio: Air Campania chiede più sicurezza per il personale

CAPUA — Un nuovo episodio di violenza ai danni del personale del trasporto pubblico riaccende il tema della sicurezza sui mezzi di linea. Nella serata di ieri, una conducente di autobus di Air Campania è stata aggredita mentre era in servizio sulla tratta Castel Volturno–Capua, dopo essere intervenuta per sedare una lite tra due passeggeri.

Secondo quanto ricostruito, la conducente avrebbe fermato il mezzo al capolinea nel tentativo di ristabilire la calma tra i viaggiatori coinvolti. Durante l’intervento, uno dei due uomini l’avrebbe colpita al volto per poi allontanarsi insieme all’altra persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il personale sanitario del 118; la lavoratrice ha riportato ferite giudicate lievi.

L’azienda di trasporto ha espresso solidarietà alla dipendente, sottolineando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza a tutela degli operatori del servizio pubblico. L’amministratore unico Anthony Acconcia ha dichiarato che è già stato avviato un confronto con istituzioni e forze dell’ordine per individuare soluzioni operative capaci di prevenire episodi analoghi, ribadendo come la protezione dei lavoratori rappresenti una priorità per il sistema del trasporto regionale.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di aggressioni al personale dei trasporti pubblici registrate negli ultimi anni, fenomeno che continua a sollevare richieste di interventi strutturali, dalla presenza di presidi di sicurezza alle tecnologie di sorveglianza, per garantire condizioni di lavoro più sicure a chi ogni giorno assicura la mobilità dei cittadini.