Polvica, in cammino verso il Santuario di San Michele: fede e tradizione all’alba

POLVICA – Un cammino che unisce fede, tradizione e senso di comunità. Nella mattinata di oggi, a partire dalle ore 08:00, si è svolta la cerimonia iniziale presso la Parrocchia di San Vincenzo Ferreri, punto di partenza del pellegrinaggio verso il Santuario di San Michele Arcangelo.

Un momento carico di spiritualità, che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli pronti a mettersi in cammino “con la spada della fede”, simbolo della devozione all’Arcangelo Michele, figura centrale nella tradizione cristiana.

Dopo la preghiera iniziale, il gruppo ha intrapreso il percorso verso il Santuario, rinnovando un rito che ogni anno rappresenta non solo un gesto religioso, ma anche un’occasione di condivisione e appartenenza. Un cammino fatto di passi, silenzi e riflessione, dove la dimensione personale si intreccia con quella collettiva.

Il pellegrinaggio conserva intatto il suo valore simbolico: affrontare il viaggio come segno di devozione, affidamento e speranza, in un legame profondo con le radici spirituali del territorio.

Le foto e le informazioni relative all’evento sono state raccolte e condivise dalla pagina “Noi che amiamo Nola”, da sempre attenta a raccontare le tradizioni e i momenti più significativi della comunità.