Mugnano del Cardinale, manutenzione e cura del verde: il ringraziamento del Comune alla Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro

MUGNANO DEL CARDINALE – Strade più pulite, aiuole curate, interventi puntuali sul verde pubblico. È il risultato del lavoro costante degli operai della Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro, impegnati in queste settimane in una serie di attività di manutenzione sul territorio comunale.

Dalla potatura degli alberi alla sistemazione degli spazi verdi, fino alla pulizia delle aree pubbliche, gli operatori stanno garantendo una presenza continua, contribuendo in modo concreto a mantenere il paese ordinato, vivibile e accogliente.

Un impegno quotidiano, spesso lontano dai riflettori, ma fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e per la tutela dell’ambiente urbano.

L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di una collaborazione efficace tra enti per la cura del territorio.

“A nome dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Alessandro Napolitano – desidero rivolgere un ringraziamento sincero alla Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro per l’impegno e la professionalità dimostrati. Il decoro di un paese non è un dettaglio, è il primo biglietto da visita di una comunità che vuole crescere e guardare al futuro con fiducia. Quando le istituzioni lavorano insieme, con serietà e visione, i risultati si vedono e fanno la differenza nella vita di tutti i giorni”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al presidente Carmine De Fazio, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze del territorio, e a tutti gli operatori che quotidianamente contribuiscono a mantenere Mugnano del Cardinale pulito e curato.