Pollena Trocchia, lite per la viabilità degenera: 42enne ferito alla testa

POLLENA TROCCHIA – Doveva essere una semplice discussione, ma si è trasformata in un episodio di violenza. È accaduto nella serata di ieri tra Pollena Trocchia e Cercola, dove un uomo di 42 anni è rimasto ferito al termine di un alterco degenerato rapidamente.

L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo giunto al pronto soccorso dell’ospedale del Mare con una ferita alla testa. Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato e resta sotto osservazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 22 in piazza Amodio, nel territorio di Pollena Trocchia. Alla base ci sarebbe una lite legata alla viabilità, sfociata poi in violenza.

Nel corso dello scontro, l’uomo sarebbe stato colpito da due persone con oggetti improvvisati: un casco e una bottiglia, riportando una ferita lacero-contusa al capo.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno già portato all’identificazione di uno dei presunti aggressori: si tratta di un 38enne di Cercola, denunciato. Proseguono gli accertamenti per individuare il secondo coinvolto e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni passaggio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità, mentre resta al vaglio l’ipotesi che tutto sia nato da un banale diverbio legato alla circolazione stradale.