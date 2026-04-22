Mugnano del Cardinale, 100 di questi giorni: tanti auguri a Francesco Masucci

MUGNANO DEL CARDINALE – Una giornata di festa e affetto per Francesco Masucci, che celebra il suo compleanno circondato dall’amore della sua famiglia.
A rivolgergli un pensiero speciale sono il papà Carmine (Garganello), la mamma Raffaella e il fratello Antonio, che gli dedicano un augurio sincero in questo giorno importante, con l’auspicio di “100 di questi giorni”.
Agli auguri della famiglia si unisce anche la redazione di Binews, che esprime a Francesco i migliori auguri per un futuro ricco di serenità, gioia e soddisfazioni.