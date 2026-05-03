A Mercogliano il Concerto Mariano per la pace: la musica per costruire ponti di dialogo

Nel giorno dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, la Chiesa di San Modestino a Mercogliano ospiterà il Concerto Mariano – Inni e Canti dedicati a Maria, un evento musicale e spirituale che intende diffondere un forte messaggio di pace attraverso la musica.

Il concerto è curato dall’Associazione Artistico Culturale “Noi per Napoli”, voluto e organizzato dal Parroco Don Angelo Picariello ed avrà il riconoscimento del Patrocinio Morale del Comune di Mercogliano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere, attraverso il canto e la musica sacra, una riflessione sulla necessità di costruire ponti di dialogo tra i popoli, superando divisioni, incomprensioni e conflitti.

La figura di Maria, invocata come Madre della Chiesa e Regina della Pace, diventa simbolo di riconciliazione e speranza.

Attraverso un programma dedicato alla tradizione mariana, la serata si trasformerà in un momento di intensa spiritualità e meditazione.

La musica, linguaggio universale capace di unire culture e sensibilità diverse, sarà il filo conduttore di un messaggio rivolto alla pace, alla fraternità e alla solidarietà.

Protagonisti del concerto saranno:

il soprano Olga De Maio

il tenore Luca Lupoli

l’organista Giampiero Colella

In un periodo storico segnato da tensioni internazionali, l’evento vuole sottolineare il valore dell’arte come strumento di incontro e dialogo, affidando alla musica e all’intercessione di Maria l’invocazione per un mondo più giusto e pacifico.

Il Concerto Mariano si propone dunque come un segno concreto di impegno culturale e spirituale, affinché, attraverso la bellezza della musica, si possano abbattere muri e costruire ponti di comprensione tra i popoli.

📍 Chiesa di San Modestino – Mercogliano

📅 25 Maggio 2026

🕖 Ore 19:00

Concerto curato dall’Associazione Artistico Culturale Noi per Napoli

Voluto e organizzato dal Parroco Don Angelo Picariello

Un momento di preghiera, musica e speranza per diffondere, attraverso l’arte, un messaggio universale di pace.