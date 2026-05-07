Pollena Trocchia, giornata dedicata alla donazione del sangue con AVIS Napoli

POLLENA TROCCHIA – Una giornata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione sull’importanza della donazione del sangue. Domenica 17 maggio, in Piazza Amodio a Pollena Trocchia, si terrà l’iniziativa promossa da AVIS Napoli OdV con l’obiettivo di incentivare la cultura della donazione e offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Lo slogan scelto per l’evento è chiaro e diretto: “Dona sangue, salva una vita”, un messaggio che richiama l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per sostenere il sistema sanitario e garantire scorte sufficienti per le emergenze e le cure quotidiane.

Le donazioni si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 12:30. I donatori potranno inoltre usufruire di analisi gratuite. Per partecipare sarà necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare cittadini e giovani sul valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco, attraverso un gesto che può fare la differenza nella vita di molte persone.