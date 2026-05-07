Lauro, tutto pronto per il “Norge Cross”: a Migliano la gara MTB dedicata ai giovanissimi

LAURO – Sarà la frazione di Migliano ad ospitare domenica 10 maggio il “Norge Cross”, gara di ciclismo Mountain Bike riservata alla categoria Giovanissimi, specialità Cross Country.
L’evento sportivo è organizzato dalla Norge Team Race ed è valido per la Multichallenge FCI Campania, richiamando sul territorio giovani atleti provenienti da diverse realtà regionali.
Il ritrovo è previsto dalle ore 8:00 alle 9:30, mentre la prima partenza scatterà alle ore 10:00. Il percorso di gara, lungo circa 800 metri, sarà ripetuto in base alle categorie previste dal regolamento.
Alla competizione prenderanno parte le categorie G1, G2, G3, G4, G5, G6, oltre a MPG e PG.
La manifestazione rappresenta un importante momento di sport e aggregazione per tanti giovani appassionati di ciclismo, con l’obiettivo di promuovere i valori della sana competizione e della partecipazione.
L’Amministrazione Comunale di Lauro ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, augurando a tutti gli atleti una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.