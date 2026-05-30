AVELLA. Violento tamponamento sulla Nazionale delle Puglie. Tre veicoli coinvolti

Ancora un incidente sulla SS7 Bis, meglio conosciuta come Via Nazionale delle Puglie. Questa volta il sinistro è avvenuto alle 21 circa di oggi sabato 30 maggio, nel territorio di Avella, precisamente nella frazione Purgatorio, dove sono rimasti coinvolti tre veicoli che procedevano in direzione Nola.

Un tamponamento, il cui violento impatto ha provocato ingenti danni ad almeno due delle auto coinvolte. Diverse le persone rimaste contuse.

Sul posto si attendono i soccorsi del 118, allertati da alcuni residenti della zona per prestare soccorso ai feriti e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Una donna anziana, uscita dall’abitacolo sotto shock, è stata fatta accomodare sul bordo della strada grazie all’aiuto di una vicina che le ha portato una sedia.

A complicare ulteriormente la situazione anche la perdita di liquidi da uno dei veicoli coinvolti, finiti sull’asfalto della statale e rendendo ancora più difficile la gestione della viabilità. Traffico rallentato e disagi lungo l’arteria.