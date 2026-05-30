Bambino autistico messo da parte alla recita: la denuncia di Autismo Movimento Campania e della madre contro un plesso dell’area nolana

La mamma di un bambino con disturbo dello spettro autistico si è rivolta all’associazione “Autismo Movimento Campania” per denunciare l’emarginazione subita dal figlio durante la recita di fine anno della scuola dell’infanzia, svoltasi ieri, venerdì 29 maggio, presso un plesso di un Istituto Comprensivo Statale del nolano.

Il piccolo alunno, che frequenta l’ultimo anno e faceva parte a tutti gli effetti del gruppo dei bambini “uscenti”, sarebbe stato di fatto escluso dal momento celebrativo insieme ai suoi coetanei. Invece di condividere il traguardo del diploma con i compagni della sua età, il bambino sarebbe stato messo da parte e inserito nel gruppo dei bambini più piccoli.

Dietro questa scelta, stando alla denuncia della madre, vi sarebbe stata una totale mancanza di fiducia nelle sue capacità e la convinzione, da parte di qualcuno, che non potesse farcela. Una decisione dolorosa che avrebbe privato il piccolo della gioia di salutare il suo ciclo di studi insieme ai compagni con cui è cresciuto.

“Mio figlio ha lo stesso identico diritto di tutti gli altri bambini di sorridere, partecipare ed essere parte del gruppo classe dei grandi”, dichiara la madre, tra dolore e indignazione. “Vedere mio figlio messo da parte e declassato con i bambini più piccoli, solo perché qualcuno non ha creduto in lui e nelle sue capacità, è una ferita inaccettabile. L’autismo non può e non deve mai diventare un pretesto per discriminare ed escludere”.

L’obiettivo di questa denuncia pubblica, condivisa tra la famiglia e l’associazione “Autismo Movimento Campania”, è quello di accendere i riflettori su questo grave episodio di isolamento istituzionale, affinché l’opinione pubblica possa conoscere la realtà dei fatti e affinché simili discriminazioni non si ripetano mai più ai danni di altri alunni con fragilità.

(COMUNICATO STAMPA – Autismo in Movimento Campania)