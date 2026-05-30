Lotto e Superenalotto, nessun “6” nell’estrazione del 30 maggio: jackpot sale a 173,2 milioni. Ecco tutti i numeri vincenti e i ritardatari

Nuova estrazione ricca di attesa quella di sabato 30 maggio 2026 per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Nessun “6” centrato nel concorso del Superenalotto e il jackpot continua a crescere, raggiungendo quota 173,2 milioni di euro per il prossimo appuntamento.
Da segnalare anche un fortunato “5+1”, che porta a casa una vincita da oltre 640mila euro, mentre resta alta l’attenzione sui numeri ritardatari in vista della prossima estrazione.
Di seguito tutti i risultati ufficiali, senza variazioni nelle combinazioni.
I numeri vincenti del Lotto del 30 maggio 2026
Bari: 87 – 61 – 14 – 25 – 38
Cagliari: 72 – 1 – 87 – 13 – 26
Firenze: 34 – 60 – 5 – 42 – 54
Genova: 62 – 5 – 18 – 69 – 73
Milano: 14 – 54 – 29 – 81 – 83
Napoli: 71 – 76 – 89 – 19 – 25
Palermo: 33 – 15 – 48 – 26 – 65
Roma: 67 – 47 – 2 – 86 – 42
Torino: 78 – 87 – 66 – 10 – 52
Venezia: 84 – 23 – 40 – 15 – 24
Nazionale: 77 – 72 – 73 – 56 – 83
10eLotto: la serie fortunata
Numeri estratti:
1 – 5 – 14 – 15 – 18 – 23 – 33 – 34 – 47 – 54 – 60 – 61 – 62 – 67 – 71 – 72 – 76 – 78 – 84 – 87
Numero Oro: 87
Doppio Oro: 87 – 61
Extra:
2 – 10 – 13 – 19 – 25 – 26 – 29 – 40 – 42 – 48 – 66 – 69 – 81 – 86 – 89
Superenalotto: combinazione vincente del 30 maggio
Combinazione vincente: 8 – 13 – 21 – 39 – 63 – 71
Numero Jolly: 72
Numero SuperStar: 56
Jackpot del 30 maggio: 172.500.000 euro
Jackpot per il 4 giugno: 173.200.000 euro
Le quote del concorso
SUPERENALOTTO
Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 640.334,99
Punti 5: 8 totalizzano Euro: 25.859,69
Punti 4: 845 totalizzano Euro: 249,18
Punti 3: 29.756 totalizzano Euro: 21,31
Punti 2: 427.984 totalizzano Euro: 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 24.918,00
Punti 3SS: 164 totalizzano Euro: 2.131,00
Punti 2SS: 2.032 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 12.027 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 26.145 totalizzano Euro: 5,00
Seconda Chance e WinBox
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 117 totalizzano Euro: 5.850,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 17.550 totalizzano Euro: 52.650,00
Vincite WinBox 1: 2.551 totalizzano Euro: 63.775,00
Vincite WinBox 2: 282.867 totalizzano Euro: 575.608,00
Totale vincite Seconda Chance: 17.667
Totale vincite WinBox: 285.418
Cambia il calendario delle estrazioni
La prossima settimana il calendario subirà alcune modifiche per la Festa della Repubblica del 2 giugno.
Lotto
* Martedì 2 giugno: estrazione sospesa
* Recupero mercoledì 3 giugno
Superenalotto
* Concorso n.88: da martedì 2 giugno a giovedì 4 giugno
* Concorso n.89: venerdì 5 giugno
* Concorso n.90: sabato 6 giugno
* Concorso n.91: lunedì 8 giugno
Dal 9 giugno si tornerà al calendario ordinario.
I numeri ritardatari del Lotto
Ritardatari assoluti
Napoli 40 (117 estrazioni)
Cagliari 41 (110)
Bari 67 (105)
Napoli 1 (96)
Torino 65 (95)
Roma 17 (95)
Torino 49 (94)
Bari 66 (93)
Torino 88 (90)
Milano 77 (89)
I più attesi ruota per ruota
Bari: 67 – 66 – 10
Cagliari: 41 – 12 – 79
Firenze: 28 – 3 – 4
Genova: 6 – 3 – 53
Milano: 77 – 88 – 15
Napoli: 40 – 1 – 81
Palermo: 90 – 30 – 12
Roma: 17 – 21 – 77
Torino: 65 – 49 – 88
Venezia: 31 – 39 – 82
Nazionale: 58 – 57 – 49
I numeri ritardatari del Superenalotto
Per la prossima estrazione del 4 giugno 2026 restano osservati speciali:
70 (103 estrazioni)
75 (65)
76 (58)
23 (50)
4 (49)
88 (44)
L’attesa ora è tutta per il prossimo concorso, con un jackpot sempre più alto che continua ad alimentare i sogni degli appassionati di tutta Italia.