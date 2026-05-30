Lauro applaude il Coro di Voci Bianche dell’Istituto “Benedetto Croce” protagonista al “Derby dei Campioni”

LAURO – Grande orgoglio per la comunità di Lauro per la partecipazione del Coro di Voci Bianche dell’Istituto Omnicomprensivo “Benedetto Croce” alla seconda edizione del “Derby dei Campioni”, prestigioso evento svoltosi il 29 maggio presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

A esprimere vivo compiacimento è stata l’Amministrazione Comunale di Lauro, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo significativo traguardo raggiunto dai giovani studenti, protagonisti di una manifestazione di rilievo nazionale dedicata alla solidarietà e alla promozione di fondamentali valori sociali.

I giovani coristi, guidati dalla prof.ssa Maria Elisa Scibelli e coordinati dalla prof.ssa Luisa Muto, hanno portato sul prestigioso palcoscenico partenopeo il talento, l’impegno e la sensibilità artistica che contraddistinguono la comunità scolastica lauretana, rappresentando con orgoglio l’intero territorio.

La partecipazione al “Derby dei Campioni” ha rappresentato non solo un’importante esperienza formativa e artistica per gli studenti, ma anche una straordinaria occasione di crescita personale e condivisione all’interno di un evento che unisce sport, musica e solidarietà.

L’Amministrazione Comunale ha rivolto un sentito plauso ai ragazzi, ai docenti, alle famiglie e all’intero Istituto Omnicomprensivo “Benedetto Croce”, riconoscendo il valore educativo e sociale di un’esperienza capace di esaltare il talento delle nuove generazioni.

“Questo importante risultato – si legge nella nota – costituisce motivo di orgoglio per l’intera città di Lauro e testimonia ancora una volta la qualità del lavoro svolto dalla scuola nella formazione culturale e umana dei nostri giovani.”

Un’esperienza che resterà impressa nella memoria dei protagonisti e che conferma il ruolo centrale della scuola come luogo di crescita, cultura e valorizzazione delle eccellenze del territorio.