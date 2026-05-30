Tragedia sul Sentiero degli Dei: muore escursionista di 75 anni, intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Campania

Ancora un tragico intervento sul Sentiero degli Dei per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Nel pomeriggio di oggi, la centrale operativa del 118 di Salerno ha allertato il CNSAS Campania per una persona scivolata lungo il celebre percorso escursionistico, all’altezza delle mattonelle 11-12.

Dopo i primi contatti telefonici con chi aveva lanciato l’allarme, il Capostazione del Soccorso Alpino e Speleologico ha accertato che la situazione era più grave del previsto: l’escursionista, una donna italiana di 75 anni, era infatti precipitata per alcuni metri fino alla fontana in località Colle Serra.

Immediatamente è stato attivato l’elisoccorso 118, che ha inviato sul posto l’equipaggio partito da Napoli, mentre contemporaneamente una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha raggiunto il luogo dell’incidente.

Una volta sul posto, l’équipe sanitaria ha potuto soltanto constatare il decesso della donna, senza possibilità di intervento.

Successivamente si è atteso l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Positano e l’autorizzazione delle autorità competenti per procedere al recupero della salma.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse: il corpo è stato sistemato in barella e trasportato a spalla fino a Bomerano, grazie a un intenso lavoro congiunto tra i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Campania e i Vigili del Fuoco.

Per il recupero era stato inizialmente attivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, ma il velivolo è stato successivamente dirottato su un’altra emergenza, rendendo necessario il recupero via terra.

L’ennesimo incidente sul Sentiero degli Dei riaccende l’attenzione sull’importanza della massima prudenza lungo uno dei percorsi naturalistici più suggestivi ma anche più impegnativi del territorio campano.