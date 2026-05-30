Baiano, scontro tra auto e moto sulla Nazionale delle Puglie: ferito un centauro

BAIANO – Ennesimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio, lungo la Nazionale delle Puglie, all’altezza dell’incrocio con via Subaiano, tratto ormai considerato particolarmente pericoloso dagli automobilisti per l’intenso traffico che quotidianamente attraversa l’arteria.

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura e un motociclo si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro che, a seguito dell’impatto, è stato scaraventato sull’asfalto.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasferirlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, il giovane, pur apparendo malconcio, sarebbe rimasto vigile dopo l’incidente.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri della Radiomobile di Baiano, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a regolare il traffico, rimasto rallentato per diverso tempo.

L’episodio riaccende ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza della Nazionale delle Puglie, strada particolarmente trafficata e teatro negli ultimi anni di numerosi incidenti. Residenti e automobilisti chiedono da tempo maggiori controlli, interventi di sicurezza e una migliore regolamentazione della viabilità in uno dei punti più critici del mandamento baianese.