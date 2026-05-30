Celzi di Forino (Av): Enzo Avitabile in concerto per la Festa di Sant’ Anna . Appuntamento il 25 Luglio ore 22.00

Celzi frazione di Forino anche quest’ anno per i Festeggiamenti Civili dedicati a Sant’ Anna si regala un importante artista che il 25 Luglio c.a sarà l’ospite d’ eccezionale di questa emozionante serata .Infatti è da poche ore stato sciolto il fatidico nodo e dal cilindro, è uscito fuori il nome del noto cantante Enzo Avitabile dalla lunga e rispettabile carriera artistica tra cui un Festival di Sanremo nel 2018 numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo contributo alla musica e al cinema. Tra i più prestigiosi spiccano sicuramente due David di Donatello, il Premio Ubu, tre Nastri d’Argento, due Targhe Tenco e il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italia per non contare le importanti collaborazioni artistiche con Pino Daniele, Edoardo Bennato , Tina Turner , James Brown per citarne alcune. In effetti la piccola frazione di Forino è da alcuni anni ormai che non si smentisce riguardo ad artisti e cantanti ospiti per i festeggiamenti civili

di Sant’ Anna : dai Ricchi e Poveri, a Eugenio Bennato , da Biagio Izzo a Sal da Vinci, da Rosario Miraggio a Gianni Fiorellino ed ora in ordine temporale Enzo Avitabile. Dunque appuntamento da non perdere il 25 Luglio a Celzi di Forino. Daniele Biondi.perdere il 25 luglio a Celzi di Forino.

Daniele Biondi