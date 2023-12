Pessima Cenere, il Giovane Rapper di Avella, fa il suo ingresso a Milano dopo il successo di “Passi di Fuoco”

Il talento emergente della scena rap italiana, Gabriele Serino, noto come Pessima Cenere, originario di Avella, continua a conquistare nuovi traguardi nella sua promettente carriera musicale. Dopo l’entusiasmante debutto con il suo primo EP intitolato “Passi di Fuoco”, il giovane artista ha varcato i confini locali e fatto il suo ingresso anche nella scena musicale milanese.

Attraverso i suoi canali social, Pessima Cenere ha condiviso emozionanti momenti di incontro con importanti etichette discografiche, tra cui spiccano nomi di rilievo come La Thaurus e Bhmg. L’artista avellano ha anche avuto l’opportunità di entrare in contatto con le discografie di artisti di fama nazionale come Sfera Ebbasta e Guè Pequeno, aprendo così nuove prospettive e collaborazioni per il suo percorso artistico.

Pessima Cenere si sta dimostrando non solo un talentuoso rapper ma anche un ambizioso sperimentatore musicale, cercando di portare la sua arte oltre i confini locali e nazionali. Il suo impegno costante e la passione per la musica lo spingono a esplorare nuovi orizzonti e ad ampliare la sua presenza nella scena rap italiana.

L’artista, sempre al lavoro nella sua ricerca musicale, ha dichiarato: “Presto fuori tanti nuovi ed esclusivi progetti”. Questa affermazione promette nuove e avvincenti produzioni che sicuramente cattureranno l’attenzione degli appassionati di rap e non solo.

Per rimanere aggiornati sul percorso di Pessima Cenere e sulle sue future uscite, è consigliato seguire i suoi canali social, dove promette di condividere prossimamente dettagli e anticipazioni su ciò che riserva il suo futuro artistico. Restate connessi per scoprire le prossime tappe di questo giovane talento che sta conquistando la scena rap italiana con la sua musica carica di passione e originalità.