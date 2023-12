“Christmas Festival” a Lauro: Un Mondo Magico di Integrazione e divertimento. Video

Il suggestivo borgo di Lauro è illuminato dalla magia del Natale grazie all’iniziativa del Christmas Festival, organizzato dall’associazione “Un Mondo Magico” in collaborazione con il Comune di Lauro. L’evento, sostenuto dall’assessore alle politiche sociali Giuseppe Graziano, si propone come un momento di integrazione e promozione sociale, coinvolgendo la comunità in festività e attività coinvolgenti.

La presidente dell’associazione del terzo settore “Mondo Magico”, Mariagrazia Cava, ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente inclusivo, dove tutti possano partecipare alle festività natalizie. Il Christmas Festival offre una varietà di attività che vanno oltre il tradizionale spirito natalizio, promuovendo il benessere e la socializzazione.

Presso il suggestivo palazzo Pignatelli, i partecipanti al festival hanno potuto prendere parte a laboratori ludici creativi, assistere a spettacoli di magia, partecipare a sessioni di yoga della risata e, naturalmente, incontrare Babbo Natale. L’evento è stato progettato per soddisfare le esigenze di diverse fasce di età, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.

La consigliere Paola Scafuri, presente all’evento, ha sottolineato la vicinanza dell’amministrazione Buglione ai più piccoli e l’impegno costante per sostenere iniziative di questo genere. Il sindaco si è dichiarato sempre disponibile a promuovere e partecipare a manifestazioni che contribuiscano al benessere della comunità e alla valorizzazione del territorio.

Il Christmas Festival a Lauro rappresenta non solo un momento di festa e divertimento, ma anche un’opportunità per rinsaldare i legami sociali e promuovere una cultura dell’inclusione. L’evento testimonia l’impegno delle istituzioni e delle associazioni locali nel creare un ambiente accogliente e solidale, dove il Natale è davvero un momento magico per tutti.