Successo e Accoglienza all’Open Day dell’Istituto Comprensivo ‘Monsignor Pasquale Guerriero’ di Avella. Il video delle foto più belle

Nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre, l’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero” di Avella ha aperto le sue porte per l’atteso Open Day. Un’occasione speciale che ha permesso ai futuri discenti e alle loro famiglie di scoprire da vicino la qualità dell’offerta formativa e l’ambiente accogliente della scuola.

Il dirigente scolastico, il dott. Vincenzo Gagliotta, insieme al corpo docente e al personale ATA, ha lavorato instancabilmente per garantire un’accoglienza calorosa e fornire informazioni dettagliate sulle opportunità educative offerte dall’Istituto Comprensivo.

Ogni plesso, dall’infanzia alla primaria fino alla secondaria di primo grado, ha offerto ai visitatori una panoramica completa delle strutture, dei programmi didattici e delle attività extracurriculari disponibili presso l’IC Guerriero. In particolare, sono stati allestiti diversi laboratori interattivi, offrendo ai futuri studenti un’esperienza pratica e coinvolgente.

L’IC Guerriero è da sempre riconosciuto come un punto di riferimento per la qualità e la professionalità del suo corpo docente. La scuola è un luogo in cui si promuove l’inclusione e si sviluppano competenze trasversali, garantendo agli studenti un percorso educativo completo.

L’Open Day è stato un successo, con numerose famiglie entusiaste di partecipare e di conoscere da vicino le opportunità che l’Istituto Comprensivo offre ai loro figli. La giornata ha dimostrato ancora una volta l’impegno della comunità educativa nel fornire un ambiente stimolante e accogliente per la crescita e lo sviluppo degli studenti.

In conclusione, l’IC Guerriero continua a confermarsi come un luogo dove la qualità dell’istruzione e l’attenzione alle esigenze degli studenti sono le priorità assolute.