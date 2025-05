Paura a Pompei: auto in fiamme rischia di esplodere, tragedia evitata grazie al coraggio della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco(Foto)

Attimi di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di oggi a Pompei, dove un’automobile ha improvvisamente preso fuoco, rischiando di esplodere e coinvolgere altri veicoli in sosta. Solo il tempestivo intervento della Polizia Municipale e, subito dopo, dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Municipale, che non hanno esitato ad avvicinarsi al veicolo in fiamme per delimitare l’area, allontanare i passanti e mettere in sicurezza gli altri mezzi vicini. Un’azione coraggiosa, svolta in condizioni di evidente pericolo, che ha impedito l’innesco di ulteriori incendi e soprattutto scongiurato l’eventualità di esplosioni.

Poco dopo sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento dell’incendio, riportando la situazione sotto controllo. Secondo una prima ricostruzione, congiunta tra Municipale e pompieri, l’incendio sembrerebbe essere stato provocato da un cortocircuito. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il timore è stato grande tra i cittadini presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena in preda al panico.

A margine dell’accaduto è arrivato il plauso del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha voluto ringraziare pubblicamente gli operatori intervenuti: «Gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco hanno dimostrato grande prontezza, professionalità e coraggio. Il loro intervento ha evitato conseguenze potenzialmente tragiche. A nome dell’intera città, esprimo profonda gratitudine».

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza di un presidio costante del territorio e sulla necessità di un sistema di pronto intervento sempre efficiente, capace di affrontare con rapidità e competenza ogni emergenza.