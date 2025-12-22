Palma Campania si prepara alla magia del Natale: torna il Presepe Vivente al Borgo Castello

La magia del Natale torna ad animare uno dei luoghi più suggestivi dell’area vesuviana. Dal 2 al 4 gennaio 2026, il borgo storico della frazione Castello di Palma Campania farà da cornice al tradizionale Presepe Vivente al Borgo, un evento atteso e capace di unire fede, tradizione e valorizzazione del territorio.

A partire dalle ore 18:30, le stradine, le case in pietra e gli scorci antichi del borgo si trasformeranno in una vera e propria Betlemme a cielo aperto, riportando i visitatori indietro nel tempo, tra scene di vita quotidiana, mestieri antichi e momenti di intensa spiritualità. Un viaggio emozionante che coinvolgerà figuranti in costume, famiglie, volontari e associazioni locali, tutti uniti per raccontare la Natività in modo autentico e partecipato.

Il Presepe Vivente di Castello non è solo una rappresentazione religiosa, ma un evento culturale e identitario, capace di valorizzare uno dei nuclei storici più affascinanti di Palma Campania. Il borgo, con la sua posizione panoramica e il suo impianto medievale, diventa parte integrante della scenografia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva fatta di luci soffuse, suoni, profumi e atmosfere senza tempo.

Ogni angolo del percorso racconterà una storia: dai pastori ai mercanti, dagli artigiani alle donne intente nei lavori domestici, fino al momento centrale e più atteso, la Sacra Natività, cuore spirituale dell’evento. Un’occasione per riscoprire il vero significato del Natale, fatto di semplicità, accoglienza e condivisione.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Palma Campania, rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica per l’intero territorio, richiamando visitatori dai comuni limitrofi e da tutta la Campania. Un evento che coniuga tradizione e partecipazione, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio storico.

Il Presepe Vivente al Borgo Castello si conferma così un appuntamento imperdibile dell’Epifania campana, capace di emozionare grandi e piccoli e di regalare, ancora una volta, la bellezza di un Natale vissuto.