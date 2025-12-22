Casapulla (CE), al via la bonifica dell’area confiscata in via Musone: rinascono 13.000 mq di territorio

Ha preso ufficialmente il via l’intervento di bonifica dell’area confiscata di via Musone, un’estensione di circa 13.000 metri quadrati tornata nella piena disponibilità del Comune di Casapulla. Un’azione significativa di riqualificazione urbana fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco, impegnato in prima linea nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico.

L’operazione rappresenta il risultato di un efficace lavoro di squadra tra il Settore Affari Generali – Servizi Sociali e il Settore Lavori Pubblici (LL.PP.), che hanno collaborato sinergicamente per pianificare e avviare un intervento atteso da anni. L’area, rimasta a lungo in stato di abbandono dopo il sequestro, era divenuta preda dell’incuria, della vegetazione incolta e di potenziali criticità sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.

Gli operai comunali sono attualmente impegnati nella rimozione di rovi, sterpaglie e detriti, rendendo nuovamente accessibile e sicuro un sito che per troppo tempo era rimasto impenetrabile. L’obiettivo immediato è restituire decoro a una zona periferica ma strategica del territorio comunale, eliminando situazioni di degrado e rischio per la collettività.

«La bonifica di via Musone rappresenta un atto concreto di cura del territorio e un forte segnale di legalità – dichiara il Sindaco Ferdinando Bosco –. Trasformare un’area confiscata e abbandonata in uno spazio pulito e sicuro è il primo passo verso una futura fruizione sociale, restituendo alla cittadinanza ciò che le era stato sottratto».

Una volta completate le operazioni di pulizia dell’intera area, l’Amministrazione comunale avvierà una fase di valutazione per i successivi interventi di valorizzazione del sito, con l’obiettivo di sviluppare progetti in grado di migliorare la qualità della vita dei residenti e ampliare l’offerta di servizi per la comunità.

Un passo importante che conferma l’impegno del Comune di Casapulla nella rigenerazione urbana, nella tutela del bene pubblico e nella promozione di una cultura della legalità e del rispetto del territorio.