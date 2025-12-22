Allerta meteo gialla in Campania: temporali intensi tra martedì e mercoledì

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per temporali, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 6 di martedì 23 dicembre fino alle ore 6 di mercoledì 24 dicembre.

Le previsioni

Sono attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. La perturbazione interesserà inizialmente i quadranti settentrionali della regione per poi estendersi alle aree centro-meridionali.

Zone interessate dalla criticità idrogeologica

L’allerta riguarda in particolare le seguenti aree:

Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana

Zona 2: Alto Volturno e Matese

Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Zona 5: Tusciano e Alto Sele

Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento

Zona 8: Basso Cilento

Rischi e possibili effetti al suolo

Tra le principali conseguenze previste:

Allagamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua

Scorrimento delle acque sulle sedi stradali

Caduta massi e fenomeni franosi, soprattutto in aree già fragili dal punto di vista idrogeologico

Raccomandazioni

La Protezione Civile richiama i Comuni delle zone interessate ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e ad adottare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dai piani comunali di protezione civile, per prevenire e mitigare i possibili effetti del maltempo.

Ai cittadini si raccomanda massima prudenza, di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore più critiche e di seguire gli aggiornamenti e le comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

L’evoluzione del quadro meteorologico sarà monitorata costantemente nelle prossime ore.