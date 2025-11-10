“Non molliamo”: D’Agostino jr chiama l’unità

L’amministratore unico dell’US Avellino interviene dopo il ko di Cesena: “Siamo in linea con gli obiettivi. La sciarpata sul 3-0 è stata devastante. Orgogliosi dei nostri tifosi.”

Quattro vittorie, quattro pareggi, quattro sconfitte.

Un equilibrio perfetto che fotografa il cammino dell’US Avellino nelle prime dodici giornate di campionato. Una media punti da squadra in linea con gli obiettivi stagionali, in un torneo complesso, competitivo e spesso imprevedibile.

A tracciare il punto è Giovanni D’Agostino, amministratore unico del club biancoverde, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook.

«Da neopromossi probabilmente ci avrei messo la firma ad inizio stagione» ha scritto. «C’è tanto da lavorare e molta strada ancora da fare, ma se restiamo tutti uniti ce la faremo.»

Il riferimento è anche a quanto accaduto sugli spalti del Manuzzi:

nonostante il 3-0 per il Cesena, la sciarpata della tifoseria biancoverde nel settore ospiti è rimasta impressa.

«La sciarpata sul 3-0 per gli avversari ieri è stata devastante» prosegue D’Agostino. «I delegati della Lega presenti allo stadio hanno definito la nostra tifoseria come la migliore di sempre vista a Cesena.»

Un riconoscimento che, pur nella sconfitta, ha accompagnato la squadra nel viaggio di ritorno in Irpinia.

«Siamo tornati amareggiati per il risultato, ma pieni di orgoglio.»

Il messaggio si chiude con un invito chiaro:

«Non molliamo. Ci vediamo al Partenio.

Forza Lupi, Forza Unione Sportiva Avellino.»