A.C. Baiano, Santorelli si dimette: società al lavoro per il nuovo tecnico

La A.C. Baiano rende noto di aver ricevuto e accettato le dimissioni dell’allenatore Umberto Santorelli, presentate nelle ultime ore.

La decisione è maturata al termine di un confronto sereno tra la società e il tecnico.

La società desidera ringraziare mister Santorelli per la professionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrati nel corso della sua esperienza sulla panchina granata.

A lui va il più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera e per le future sfide professionali.

Nelle prossime ore la A.C. Baiano comunicherà le determinazioni relative alla guida tecnica della prima squadra.