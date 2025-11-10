“Alaìa sbatte i pugni: ‘Basta promesse, la gente non ci crede più’. Cresce il fronte dell’astensionismo in Campania”

In Campania, in vista delle Regionali del 23 e 24 novembre, c’è un clima strano.

Altro che entusiasmo, altro che comizi, altro che sorrisi.

La gente è stufa, stanca, avvelenata.

Lo si sente nei bar, per strada, nelle code ai servizi pubblici.

E intanto i politici?

Sempre gli stessi.

Sempre con il sorrisetto buono per il volantino e la stretta di mano.

Sempre a bussare alle porte: “Mi raccomando, contiamo sul suo voto…”

Come se nulla fosse successo negli ultimi anni.

Ma la gente non se l’è dimenticato.

Non si è dimenticata i trasporti che non funzionano,

le liste d’attesa in sanità che sembrano pellegrinaggi,

gli anziani lasciati soli,

i disabili mandati avanti a forza di carte bollate,

le strade che sembrano mulattiere,

i servizi sociali che cadono a pezzi,

l’acqua che manca e quando c’è non sai se fidarti.

La gente si è stufata di essere presa in giro.

Ed ecco che nasce il malumore vero.

Quello che non chiedi, non organizzi, non finanzi.

Parte da solo. Spontaneo. Crudo.

E prende due strade molto chiare:

• Chi resta a casa e non vota.

• Chi va a votare e scrive “ZEROSPACCATO” sulla scheda.

Non è un capriccio, non è anarchia.

È protesta democratica, garantita dall’articolo 21 della Costituzione:

il diritto di dire NO.

A guidare – o meglio, a dare voce a questo malessere – c’è il dottor Salvatore Alaia.

Uno che non le manda a dire.

Uno che non ha paura di metterci il nome e la faccia.

Alaia dice chiaro:

“La verità è semplice: troppi politici di turno pensano solo alla poltrona.

La gente non ne può più.

Io sto con chi non ha voce, con chi si alza la mattina e si rompe la schiena per arrivare a fine mese.

Se non ci ascoltano, ci faremo ascoltare.”

Parole dure.

Parole che, però, la gente capisce.

Perché assomigliano alla loro vita.

E ora?

Chi vuole aderire alla protesta, si avvicina al cosiddetto Movimento Zerospaccato.

Non ha segreterie, non ha sponsor, non ha biglietti da visita scintillanti.

È fatto di:

• gente comune,

• madri che aspettano visite che non arrivano,

• padri che fanno conti sul tavolo,

• giovani che vorrebbero restare in Campania, ma non sanno come.

È un movimento di pancia, ma soprattutto di dignità.

“Oh! Chi dice la verità non deve avere paura di niente.”