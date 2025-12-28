NON È PIU’. MUGNANO DEL CARDINALE, Lutto Gaetano Gimmelli

Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Gaetano Gimmelli, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 84 anni. Una notizia che ha suscitato profonda commozione nella comunità, dove il suo nome era conosciuto e stimato.

A darne il doloroso annuncio sono le sorelle Nunzia e Fortunata, insieme ai nipoti Antonella e Mimmo, ai cugini e a tutti i parenti, uniti nel ricordo e nel dolore per la perdita.

Le esequie si terranno domani, 29 dicembre, con partenza alle ore 11:00 dalla casa dell’estinto, in via Vittorio Emanuele n. 201, per raggiungere la Parrocchia dell’Ascensione a Mugnano del Cardinale, dove sarà celebrato il rito funebre. Al termine della funzione religiosa, i familiari saluteranno i presenti direttamente in chiesa.

Un momento di raccoglimento e preghiera accompagnerà l’ultimo saluto a Gaetano Gimmelli, nel segno del rispetto e dell’affetto che la sua figura ha saputo lasciare in chi lo ha conosciuto. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.