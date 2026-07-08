La guardia Agroforestale Italiana cresce in Italia

Forte espansione dell’ente diretto e fondato da Antonio D’Acunto
Tanti i comuni ed enti che hanno stratto accordi con la guardia Agroforestale Italiana, con nuclei specializzati di vigilanza rurale e polizia zoofila .
Le sedi in Italia offrono servizi vari ai cittadini con corsi formativi su animali e ambiente
L ‘ente riconosciuto dallo Stato ha effettuato circa 200 denunce in un solo anno, combattendo le ecomafie .
Forte anche di grande determinazione gli operatori ogni giorno portano risultati alla tutela del territorio.